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12:33, 11 января 2023Наука и техника

«Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» запустят в феврале

Глава «Роскосмоса» Борисов: «Союз МС-23» на замену «Союзу МС-22» запустят к МКС 20 февраля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Космический корабль «Союз МС-23», который заменит поврежденный «Союз МС-22», запустят к Международной космической станции (МКС) 20 февраля. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов по итогам заседания госкомиссии по ситуации с кораблем «Союз МС-22» на МКС, передает «Интерфакс».

По его словам, госкомиссия приняла решение провести запуск «Союза МС-23» 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов на станцию. Борисов отметил, что беспилотный полет обеспечивает необходимую надежность с учетом положительной статистики. Корабль может быть отправлен на МКС в более ранние сроки.

«После возникновения нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22" на станции обсуждались два варианта запуска корабля "Союз МС-23" — в пилотируемом режиме с одним космонавтом или беспилотном режиме», — сказал глава «Роскосмоса». Он добавил, что пилотируемый полет с одним членом экипажа требует доработки корабля, выпуска документации и дополнительной тренировки космонавта. Такой полет возможен не ранее начала марта.

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В декабре в «Роскосмосе» сообщили, что радиатор космического корабля «Союз МС-22» пробит из-за внешнего повреждения. Ситуацию с кораблем обсудили на совещании в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.

15 декабря стало известно, что на «Союзе МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Выход российских космонавтов в открытый космос отменили.

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Даниил Иринин
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