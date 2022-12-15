Утечка из российского «Союз МС-22» попала на видео

Разгерметизация системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» попала на видео

Разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-22», в результате чего был отменен выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, попала на видео. Соответствующий ролик с утечкой опубликован в Twitter.

Согласно «Роскосмосу», выход космонавтов в открытый космос был прерван по техническим причинам, поскольку «до начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля».

«Для анализа причин произошедшего работает комиссия, по итогам ее работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Выход в космос планировалось начать в 05:20 по московскому времени. Прокопьев и Петелин должны были провести за пределами станции 6 часов 37 минут.