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19:56, 31 октября 2023Культура

Певица Zivert рассказала о деталях своего райдера

Певица Zivert рассказала о деталях своего райдера и назвала его скромным

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) рассказала о требованиях, которые она установила в своем бытовом райдере. Деталями списка артистка поделилась в беседе с РИА Новости.

«Не могу обойтись в гримерке без зеркала в пол, потому что во время выступлений я часто переодеваюсь. С точки зрения продуктов — ничего сверхъестественного. Вода без газа, чай с лимоном и медом, натуральный черный шоколад и фрукты. Ну и еда для моих музыкантов», — заявила исполнительница, назвав свой райдер скромным и базовым.

Ранее стало известно, что рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, прописал в своем райдере 60 сосисок определенной марки и фрукты. Среди требований Вакуленко — обязательное наличие в номере клюквы, голубики, груш, авокадо, орехов, хлеба, печеной тыквы и нескольких видов молока.

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      Сергей Равин
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