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19:54, 31 октября 2023Силовые структуры

Под Ростовом объявили в розыск подозреваемого в подготовке теракта участника ИГ

МВД объявило в розыск подозреваемого в подготовке теракта боевика ИГ Азима

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Ростовской области силовики объявили в розыск подозреваемого в подготовке теракта участника организации «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России международная террористическая организация). Об этом во вторник, 31 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, подозреваемого в подготовке теракта зовут Азим и он передвигается на черном седане Chevrolet Malibu. Сотрудники регионального МВД организовали дополнительные наряды для розыска боевика.

Ранее 27 октября сообщалось, что в Надыме (ЯНАО) 18-летнего местного жителя заподозрили в оправдании терроризма из-за переписки в сети. В марте 2021 года юноша высказался в чате, поддерживая террористов «Исламского государства».

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      Владимир Седов
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