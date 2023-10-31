Под Ростовом объявили в розыск подозреваемого в подготовке теракта участника ИГ

МВД объявило в розыск подозреваемого в подготовке теракта боевика ИГ Азима

В Ростовской области силовики объявили в розыск подозреваемого в подготовке теракта участника организации «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России международная террористическая организация). Об этом во вторник, 31 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, подозреваемого в подготовке теракта зовут Азим и он передвигается на черном седане Chevrolet Malibu. Сотрудники регионального МВД организовали дополнительные наряды для розыска боевика.

Ранее 27 октября сообщалось, что в Надыме (ЯНАО) 18-летнего местного жителя заподозрили в оправдании терроризма из-за переписки в сети. В марте 2021 года юноша высказался в чате, поддерживая террористов «Исламского государства».