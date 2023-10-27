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09:30, 27 октября 2023Силовые структуры

Россиянина заподозрили в оправдании терроризма из-за переписки в сети

В ЯНАО юношу заподозрили в оправдании терроризма из-за поддержки ИГ в сети

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Надыме (ЯНАО) 18-летнего местного жителя заподозрили в оправдании терроризма из-за переписки в сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в марте 2021 года юноша высказался в чате, поддерживая террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России международная террористическая организация).

В отношении фигуранта возбудили дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма и призывы к осуществлению террористической деятельности»). «Преступление выявлено сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области», — добавили в СКР.

Ранее в Смоленске возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя, разделяющего взгляды норвежского террориста Андерса Брейвика.

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      Екатерина Кашурникова
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