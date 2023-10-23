Разделяющий взгляды террориста Брейвика россиянин попал под следствие

В Смоленске возбудили дело против последователя норвежского террориста Брейвика

В Смоленске возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя, разделяющего взгляды норвежского террориста Андерса Брейвика. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, мужчина был последователем террориста, который в 2011 году подорвал бомбу в правительственном квартале Осло и расправился из огнестрельного оружия с детьми и подростками в молодежном лагере на острове Утейа. Таким образом Брейвик решил протестовать против политики государства в сфере миграции.

В соцсетях россиянин был подписан на сообщества, посвященные преступникам и терактам. Уточняется, что он героизировал террористов и писал, что те своими действиями выражали несогласие с решениями властей.

Дело расследуется по части 2 статьи 205.2 («Оправдание террористической деятельности») УК РФ.