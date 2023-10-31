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15:39, 31 октября 2023Путешествия

Популярная страна Азии отменит все въездные ограничения для россиян

Китай 1 ноября отменит все оставшиеся ограничения по COVID-19 для иностранцев

Фото: Ling Tang / Unsplash

Власти КНР отменят все оставшиеся въездные ограничения по COVID-19 для иностранцев, в том числе россиян. Об этом говорится в распоряжении Главного таможенного управления популярной страны Азии, которое цитирует новостной портал The Paper.

С 1 ноября туристам больше не придется оформлять декларацию о состоянии здоровья на китайской границе. Ее необходимо было заполнять на въезде и выезде из страны, чтобы получить QR-код и пройти погранконтроль.

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Однако отмечается, что при наличии таких симптомов, как высокая температура, кашель, головная боль, рвота, тошнота, сильные высыпания на коже, пассажиры должны сообщить об этом таможенным органам и пройти соответствующие тесты и освидетельствование.

Ранее сообщалось, что первая группа туристов из Китая прибыла в Приморский край по безвизовому режиму. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в общей сложности 22 сентября через автомобильный пункт пропуска в Приморье по безвизу приедут 64 человека в составе четырех туристических групп.

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      Фариза Бацазова
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