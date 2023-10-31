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18:08, 31 октября 2023Путешествия

Популярная страна Азии утвердила 90-дневный безвизовый режим для россиян

Генконсульство РФ: премьер Таиланда утвердил безвиз для россиян на 90 дней
СюжетВизы в Европу:

Фото: Виктор Кручинин / Коммерсантъ

Премьер-министр Таиланда утвердил подготовленный министерством внутренних дел указ об увеличении срока безвиза для россиян в королевстве с 30 до 90 дней. Об этом сообщается в Telegram-канале Генконсульства РФ на популярном курорте азиатской страны, Пхукете.

Уточняется, что безвиовый режим будет действовать в период с 1 ноября 2023 года до 30 апреля 2024 года. В российском диппредставительстве подчеркнули, что решение было принято в одностороннем порядке.

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«В течение указанного периода при пересечении границы в паспорта россиян, прибывающих без виз, будут проставляться 90-дневные штампы», — отметили в дипмиссии.

Более того, в генконсульстве уточнили, что речь идет только о туристах. Тех, кто прибывает в Таиланд по учебной, рабочей или иной визе, изменения не затронут.

Ранее в октябре стало известно, что власти КНР отменят все оставшиеся въездные ограничения по COVID-19 для иностранцев, в том числе россиян. Об этом говорится в распоряжении Главного таможенного управления популярной страны Азии. С 1 ноября туристам больше не придется оформлять декларацию о состоянии здоровья на китайской границе. Ее необходимо было заполнять на въезде и выезде из страны, чтобы получить QR-код и пройти погранконтроль.

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