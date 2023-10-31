Прихожанка украла из российского храма украшения на десятки тысяч рублей

Прихожанка украла из храма в поселке Прибрежный украшения на 100 тысяч рублей

Прихожанка вынесла из российского храма в поселке Прибрежный украшения на десятки тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что женщина Анна (фамилия не раскрывается) зашла в церковную лавку храма Святой княгини Ольги и начала выбирать предложенные к покупке аксессуары. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как преступница складывала в карманы кольца, цепочки и крестики, когда продавщица магазина отходила от прилавка. Затем она спешно покинула лавку.

Впоследствии выяснилось, что всего героине ролика удалось украсть 15 ювелирных изделий общей стоимостью 100 тысяч рублей. Служители храма не смогли догнать женщину. На данный момент ее разыскивает полиция. Администраторы Mash также уточнили, что ранее Анну привлекали к ответственности за кражу, грабеж и сбыт.

13 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге преступники ограбили ювелирный магазин. На появившихся в сети кадрах с места было видно, как один из злоумышленников успокаивал и гладил продавщицу. В это время его подельники разбили витрину и забрали украшения. Затем мужчины скрылись.