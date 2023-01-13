Грабитель погладил продавщицу ювелирного магазина в Петербурге и попал на видео

В Петербурге преступники ограбили ювелирный магазин, один из них погладил продавщицу

В Петербурге совершено ограбление ювелирного магазина, сумма ущерба устанавливается. Об этом сообщает Life.ru и публикует видео, снятое камерой, установленной в торговой точке.

На кадрах видны двое мужчин в темной одежде и масках, один из них вооружен. Они разбили витрину, забрали украшения и скрылись. При этом один из грабителей успел погладить продавщицу, утешая и успокаивая ее.

Преступление произошло в магазине на Большой Московской улице вечером 12 января, уточняет «Фонтанка».

В настоящее время полиция ищет преступников.