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09:18, 13 января 2023Силовые структуры

Грабитель погладил продавщицу ювелирного магазина в Петербурге и попал на видео

В Петербурге преступники ограбили ювелирный магазин, один из них погладил продавщицу

В Петербурге совершено ограбление ювелирного магазина, сумма ущерба устанавливается. Об этом сообщает Life.ru и публикует видео, снятое камерой, установленной в торговой точке.

На кадрах видны двое мужчин в темной одежде и масках, один из них вооружен. Они разбили витрину, забрали украшения и скрылись. При этом один из грабителей успел погладить продавщицу, утешая и успокаивая ее.

Преступление произошло в магазине на Большой Московской улице вечером 12 января, уточняет «Фонтанка».

В настоящее время полиция ищет преступников.

Любовь Ширижик
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