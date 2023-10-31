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13:52, 31 октября 2023Среда обитания

Пугачевой и Орбакайте разрешили оставить пирс на даче

Суд разрешил Пугачевой и Орбакайте не сносить пирс на их дачах
Алла Пугачева / Кристина Орбакайте

Алла Пугачева / Кристина Орбакайте. Фото: Александр Жданов / Коммерсантъ

Суд разрешил певицам Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте оставить пирс на их дачах у Истринского водохранилища. Иск бизнесмена Анатолия Рыськова к артисткам отклонили, сообщает ТАСС.

Из материалов дела следует, что пирс расположен на двух участках в подмосковной деревне Бережки, а также на участке, который арендует Пугачева. Истец утверждает, что объект мешает гражданам свободно пройти к водохранилищу и не дает ему рыбачить. Он требует обязать артисток снести строение.

«Суд постановил исковые требования Рыськова к Пугачевой и Орбакайте отклонить в полном объеме», — заявила судья. Отмечается, что слушание посетил только представитель Орбакайте — истец и представитель Пугачевой не появились в зале суда.

Представитель Орбакайте заявил, что участки не примыкают непосредственно к Истринскому водохранилищу, а пирс не создает препятствия для свободного доступа людей. Его слова подтвердили независимое исследование кадастрового инженера и аэрофотосъемка.

О том, то Рыськов подал в суд на Пугачеву и Орбакайте, стало известно в начале октября.

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      Александра Качан
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