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17:00, 4 октября 2023Среда обитания

На Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на даче

АГН «Москва»: на Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на даче

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Бизнесмен из города Балаково подал в суд на Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте из-за пирса на даче. Это не первый иск саратовца, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на помощника председателя Солнечногорского городского суда Московской области Екатерину Белоусову и свои источники.

Анатолий Рыськов просит суд обязать артисток снести пирс на их дачном участке в Солнечногорске. По мнению истца, он ограничивает доступ к береговой полосе местного водоема. В деле также участвует комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска. Первое заседание пройдет 31 октября.

Ранее Рыськов подал в суд на Филиппа Киркорова из-за причала для яхт на даче певца в той же местности. Тогда бизнесмен пояснил, что сооружение на участке Киркорова мешает другим рыбачить.

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    Виктория Клабукова
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