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20:02, 31 октября 2023Путешествия

Пьяный бизнесмен стал «давать пять» пассажирам самолета и пошел под суд

Пьяный пассажир Ryanair устроил скандал на борту и получил три месяца тюрьмы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пьяный пассажир самолета Ryanair устроил скандал на борту, стал «давать пять» попутчикам и пошел под суд. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, 32-летний бизнесмен Дэниел Дэй летел из Манчестера на Тенерифе. Он расстроился, когда его друга выпроводили из самолета за нарушение порядка. Мужчина стал скандалить, отказывался слушать членов экипажа и покидать рейс. Когда на борт поднялись полицейские, пассажир стоял в проходе, «давал пять» попутчикам и держался за спинку кресла.

Правоохранителям удалось вывести его из самолета и задержать. Вскоре дебошир предстал перед судом и получил три месяца заключения в тюрьме условно и исправительные работы.

Ранее пьяный россиянин разозлил попутчиков до начала полета и был снят с авиарейса. Отмечается, что дебошир принялся оскорблять соседа, за что получил от него удар в лицо.

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      Зарина Дзагоева
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