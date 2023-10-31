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20:56, 31 октября 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин выстрелил в пенсионерку из ружья

В Забайкальском крае пьяный мужчина застрелил пенсионерку из охотничьего ружья

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Забайкальском крае пьяный россиянин выстрелил в 64-летнюю пенсионерку из охотничьего ружья. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, на животноводческой стоянке недалеко от села Единение компания выпивала. Произошел конфликт, тогда племянник владельца фермы достал ружье и выстрелил в сожительницу родственника. Она не выжила. Мужчину сразу же задержали и поместили в изолятор.

Отмечается, что фигурант уже был судим за угон автомобиля, неуплату алиментов и наркотики. Теперь возбуждено дело по статье 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что в метро Петербурга подростки выстрелили в мигранта из газового пистолета.

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      Екатерина Кашурникова
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