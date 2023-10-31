Доктор Мясников назвал не соблюдаемый российскими медиками закон

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал правило, которым, по его словам, пренебрегают на приеме пациентов российские медики. На эту тему он высказался в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Вообще, есть закон. Его у нас в стране не соблюдают. Любой человек, который попадает на прием к врачу, должен быть обследован ректально», — заявил специалист, говоря на тему рака кишечника.

Мясников пояснил, что рак прямой кишки в 50 процентах случаев находится в пределах досягаемости пальца. Кроме того, по его словам, на приеме врач может взять у пациента кал и сделать анализ на наличие в нем скрытой крови.

Ранее Мясников раскрыл четыре способа, которые, по его мнению, помогут избежать заболеваний в холодное время года. В частности, доктор посоветовал россиянам бегать и закаляться, а также использовать дома увлажнитель воздуха.