Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:12, 31 октября 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал не соблюдаемый российскими медиками закон

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал правило, которым, по его словам, пренебрегают на приеме пациентов российские медики. На эту тему он высказался в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Вообще, есть закон. Его у нас в стране не соблюдают. Любой человек, который попадает на прием к врачу, должен быть обследован ректально», — заявил специалист, говоря на тему рака кишечника.

Мясников пояснил, что рак прямой кишки в 50 процентах случаев находится в пределах досягаемости пальца. Кроме того, по его словам, на приеме врач может взять у пациента кал и сделать анализ на наличие в нем скрытой крови.

Ранее Мясников раскрыл четыре способа, которые, по его мнению, помогут избежать заболеваний в холодное время года. В частности, доктор посоветовал россиянам бегать и закаляться, а также использовать дома увлажнитель воздуха.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко поставил перед Москвой вопрос о компенсациях за срыв запуска БелАЭС. Почему станцию не сдали в срок?

      45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

      Патрушев обвинил США в паразитировании на украинском конфликте

      ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Что известно о его работе на СБУ?

      Стало известно о росте стоимости концертов оставшихся в России артистов

      Артисты раскроют секретную часть работы

      Рак легкого и еще шесть болезней сразу научили находить нейросеть в Москве

      Россиянам назвали способы сэкономить на строительстве загородного дома

      Доктор Мясников назвал не соблюдаемый российскими медиками закон

      ВСУ в третий раз за день обстреляли российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости