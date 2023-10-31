Реку Хероту в Сочи переименуют

Сочинскую реку Хероту переименуют в Хороту по решению суда

Адлерский районный суд удовлетворил иск о внесении в государственный каталог исторического названия сочинской реки Хорота, которую ранее именовали Херота, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края.

Река, протекающая в Адлерском районе Сочи, сменила название в 2020 году, однако Росреестр не внес соответствующее изменение в каталог. В связи с этим Сочинское географическое общество (СГО) обратилось в суд с иском о внесении исторического названия в госкаталог.

В пресс-службе уточнили, что суд удовлетворил иск, решение никто не обжаловал. Поэтому в Сочи скоро появятся новые указатели, где река будет названа Хоротой, уверены ученые СГО. Тем не менее корреспондент агентства рассказал, что пока на табличках значится прежнее название реки — Херота.