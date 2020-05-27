Россию избавили от Хероты: в Сочи реку с таким названием переименовали в Хороту. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на главу управления информации горадминистрации Микаэля Нерсесяна.

По его словам, неблагозвучное название решили заменить после обращений краеведов.

«Окончательную ясность внес государственный Военно-исторический архив. В его ответе говорится, что "на карте восточного берега Черного моря значится река Хорота". Таким образом, архив поставил точку в этом вопросе», — сказал он.

Нерсесян уточнил, что в настоящий момент идет документальное оформление замены названия.

Ранее в пользователи социальных сетей опубликовали фото указателя у речки в Адлеровском районе, на котором уже значилась Хорота.

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