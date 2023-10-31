Роберт Де Ниро устроил скандал в суде после обвинений экс-ассистентки в насилии

80-летний актер Роберт Де Ниро устроил скандал во время разбирательства в суде

Голливудский актер Роберт Де Ниро устроил скандал в суде после обвинений бывшей помощницы Грэхем Чейз Робинсон в насилии. Об этом пишет The Guardian.

Известно, что в Нью-Йорке началось заседание суда заседание суда с участием 80-летнего артиста и его экс-ассистентки. Де Ниро подал иск в суд о неисполнении Робинсон ее служебных обязанностей. В свою очередь Робинсон обвинила Де Ниро в сексизме и переработках и потребовала 12 миллионов долларов в качестве компенсации. Во время разбирательства звезда фильма «Славные парни» разозлился и воскликнул в ответ на показания Робинсон: «Все это чушь!»

Отмечается, что девушка устроилась на работу к Де Ниро его личным ассистентом в 2008 году. В 2019 году она заняла пост вице-президента по производству и финансам в принадлежащей актеру компании Canal Productions. Когда она уволилась из нее, Де Ниро подал на нее в суд.

Ранее сообщалось, что Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф рэперу Scally Milano в размере 10 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух треках. Отмечается, что артист признал факт правонарушения и раскаялся в содеянном.