Российского рэпера Scally Milano оштрафовали за пропаганду наркотиков

Рэперу Scally Milano назначили штраф за пропаганду наркотиков в треках

Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф рэперу Scally Milano (Даниилу Дмитриеву) в размере 10 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух треках. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Отмечается, что Дмитриев признал факт правонарушения и раскаялся в содеянном. На данный момент обе композиции уже удалены с музыкальных платформ. При этом подчеркивается, что рэперу все равно придется оплатить штраф.

В июне сообщалось, что суд постановил заблокировать ссылки на треки Scally Milano, в которых содержалось положительное отношение к продаже и употреблению запрещенных веществ. «Данная информация способна сформировать у читателя/слушателя желание сделать то же самое, повторить действия автора», — отмечали в суде.