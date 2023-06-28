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12:41, 28 июня 2023Культура

Суд запретил часть треков рэпера Scally Milano

Суд запретил часть треков рэпера Scally Milano о наркотиках

Кадр: Scally Milano / Youtube

Суд постановил заблокировать ссылки на треки российского хип-хоп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев), в которых содержалось положительное отношение к продаже и употреблению запрещенных веществ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, три песни рэпера под названиями «О», «Два» и «Сделать это» были заблокированы. В пресс-службе Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга отметили, что речь идет о 14 ссылках на композиции артиста.

После экспертных заключений было установлено, что в треках Дмитриева содержалась информация, «формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами» и «пропагандирующая употребление наркотических средств».

«Данная информация способна сформировать у читателя/слушателя желание сделать то же самое, повторить действия автора», — отметили в суде.

Ранее МВД России обвинило Scally Milano в пропаганде наркотиков. 22 апреля полиция сорвала его концерт в Санкт-Петербурге и задержала пятерых подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

В середине июня суд назначил штраф рэперу в размере 40 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии.

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    Анастасия Астахова
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