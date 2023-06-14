Российского рэпера Scally Milano оштрафовали за дискредитацию ВС РФ со сцены

Рэпер Scally Milano получил штраф 40 тыс. руб. за дискредитацию российской армии со сцены

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф рэперу Scally Milano (Даниилу Дмитриеву) в размере 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом в среду, 14 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов города.

Рэпера признали виновным по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) РФ за пределами страны») КоАП. Поводом стало размещенное в Telegram видео с его концерта, где он скандировал со сцены высказывания, расцененные как дискредитация армии России за пределами страны. Видео набрало 159 тысяч просмотров и более тысячи комментариев.

По данным «Коммерсанта», сторона защиты не будет оспаривать решение. Рэпер вину признал.

Ранее МВД России обвинило Scally Milano в пропаганде наркотиков. 22 апреля полиция сорвала его концерт в Санкт-Петербурге и задержала пятерых подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Сразу после этого рэпер покинул Россию.

19 мая глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет России (СКР) отозвать проверку в отношении Scally Milano. По ее словам, рэпер «отредактировал свои произведения» и убрал упоминание наркотических веществ в треках.