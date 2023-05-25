МВД обвинило рэпера Scally Milano в дискредитации армии и пропаганде наркотиков

МВД обвинило рэпера Scally Milano в дискредитации армии России и пропаганде наркотиков

МВД России возбудило одно уголовное и два административных дела против российского хип-хоп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Слонов). Об этом ведомство сообщило депутату Государственной Думы Михаилу Романову, передает «Фонтанка».

Одно из административных дел касается пропаганды наркотических средств в интернете. В ведомстве заявили, что подтвердить рекламу запрещенных веществ удалось с помощью психолого-лингвистической экспертизы. Второе административное дело было заведено из-за того, что на концерте рэпера в Санкт-Петербурге полицейскими были замечены подростки в нетрезвом состоянии. Уголовное дело против Слонова было заведено по факту вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия, в том числе распитие спиртного.

Помимо этого, правоохранительные органы провели проверку публичных высказываний рэпера и выявили в словах музыканта дискредитацию армии России. Результаты проверки были направлены в УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что исполнитель покинул Россию. Рэпер улетел в Дубай после того, как с его выступления в Петербурге полиция увезла в участок пятерых пьяных подростков, а также возбудила уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».

В мае глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Следственному комитету России с просьбой отозвать проверку в отношении Слонова.