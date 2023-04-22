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23:29, 22 апреля 2023Культура

Полиция сорвала концерт рэпера Scally Milano в российском городе

SHOT: сотрудники полиции прервали концерт рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сотрудники полиции сорвали концерт рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге. О произошедшем сообщил Telegram-канал SHOT.

«Прямо во время выступления на сцену "Гигант-холла", где проходило мероприятие, вышли силовики и потребовали от зрителей подготовить документы и покинуть зал», — говорится в публикации. Предположительно, выступление исполнителя было прервано сотрудниками управления по обороту наркотиков.

Уточняется, что это может быть связано с прошлогодним инцидентом, когда после концерта рэпера подросток попал в больницу, приняв «особую» таблетку, которую ему дал незнакомец в туалете.

Ранее стало известно об аресте «любовницы» российского певца Пьера Нарцисса Ксении Грин во время концерта. Она нарушила авторские права, исполнив песню артиста под названием «Шоколадный заяц». Помимо этого, Грин также угрожала его концертному директору Сергею Дворцову.

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Марина Совина
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