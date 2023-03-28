Полиция арестовала «любовницу» Пьера Нарцисса во время концерта

Полиция арестовала «любовницу» Пьера Нарцисса Кению Грин прямо во время концерта

Полиция арестовала «любовницу» российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса Ксению Грин прямо во время концерта. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, представляющаяся возлюбленной покойного музыканта артистка была задержана во время выступления на концертной площадке 27 марта. Грин незаконно исполняла песню Нарцисса под названием «Шоколадный заяц».

Помимо того, что исполнительница нарушила авторские права на композицию музыканта, она также угрожала его концертному директору Сергею Дворцову. Медиаменеджер написал на Грин заявлению в полицию два месяца назад после того, как начал получать от артистки письма с угрозами и обвинениями в смерти Нарцисса — якобы Дворцов спаивал певца.

«Так или иначе, я теперь наконец могу выдохнуть свободно. Более полугода эта женщина терроризировала не только меня, но и вдову артиста, и его дочь — кидалась в драки, преследовала. Два с половиной месяца за гражданкой Грин шла слежка, и вот ее задержали оперативники отдела УБЭП», — поведал концертный директор скончавшегося артиста.

Дворцов добавил, что в Турции Грин владела собственной компанией, в деятельности которой правоохранительные органы зафиксировали финансовые махинации в размере нескольких миллионов рублей.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет. Причиной смерти стала остановка сердца во время операции на почках. Артиста похоронили в камерунской деревне Бонаматеке.

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