Федук потребовал от Элджея 5 миллионов рублей за нарушение авторских прав

Российский хип-хоп-исполнитель Федук подал досудебную претензию к рэперу Элджею. Об этом он написал в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно опубликованному документу, артист требует взыскать с коллеги пять миллионов рублей за нарушение авторских прав. Причиной стало появление в сети трека Punks Not Dead. Федук выступал против его публикации на стриминговых платформах.

Ранее Федук раскритиковал новый трек Элджея и обматерил рэпера. Артист сообщил о выпуске композиции под названием Harakiri, написав: «Путь сильной личности — это череда перерождений. Чтобы сделать что-то великое и новое, иногда нужно убить себя старого». Под постом Федук написал комментарий, в котором обозвал рэпера и призвал его не использовать чужое творчество.