Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Вакансия в сфере кейтеринга оказалась самой высокооплачиваемой

Самой высокооплачиваемой ноябрьской вакансией стала должность заместителя директора по кейтерингу в Мурманске с зарплатой в 450 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

В обязанности специалиста входит организация и контроль услуг по кейтерингу на объектах, работа с документами, обеспечение предприятий материалами и полуфабрикатами и другое. Соискатель должен иметь опыт работы от пяти лет и быть готовым к ненормированному рабочему дню.

На втором месте оказалась вакансия инженера по бурению с зарплатой до 410 тысяч рублей в месяц. Сотрудник будет заниматься инженерно-технологическим сопровождением процесса бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин, взаимодействием с представителями заказчиков и управлением рисками для успешной реализации программы. Соискателю необходимо иметь опыт работы от двух лет и стремиться к профессиональному развитию.

На третьем месте — столичная вакансия врача-стоматолога с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц. Сотруднику необходимо иметь опыт работы от шести лет и сертификаты по ортопедии, терапии и хирургии. Упаковщик бортпитания в Москве, согласно данным сервиса, может заработать до 345 тысяч рублей, при этом от соискателя не требуется опыта работы. Вакансия подразумевает вахтовые смены.

В Петропавловске-Камчатском на период путины разыскивают помощника капитана с зарплатой от 300 тысяч рублей. Сотрудник будет отвечать за организацию службы на судне, охрану труда, а также взаимодействовать с экипажем. Вакансия подразумевает наличие высшего образования и опыт работы от трех лет.

В Москве ведущий разработчик может зарабатывать от 250 тысяч рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь опыт работы от трех лет. Сотрудник будет руководить командой разработки, внедрять и сопровождать проекты, контролировать сроки исполнения работы. Кандидату необходимо знать PHP, Laravel, Linux, обладать навыками DevOps, иметь опыт продуктовой бизнес-разработки.

До 250 тысяч рублей в месяц предлагают продакт-менеджеру в Краснодаре. Сотрудник займется формулированием и проверкой гипотез, направленных на реализацию стратегии, анализом метрики продукта, а также будет работать с обратной связью от пользователей.

Сварщику НАКС в Перми предлагают зарплату от 208 тысяч рублей. Он займется сборкой и сваркой металлоконструкций. Соискателю необходимо иметь опыт работы от одного года. Работодатель обязуется доплачивать за ночные смены и компенсировать проезд, а также дает жилье иногородним.

Главный менеджер по лизингу в Воронеже сможет зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц. Сотрудник займется привлечением новых клиентов и партнеров, а также поиском потенциальных покупателей и выстраиванием долгосрочных партнерских отношений.

Закрывает топ высокооплачиваемых вакансий должность финансового менеджера с зарплатой от 160 тысяч рублей в Екатеринбурге. Важно, чтобы соискатель имел опыт работы с премиальными клиентами от одного года и образование не ниже среднего специального.

Осенью 2023 года уровень средних предлагаемых зарплат в России увеличился на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 60 137 рублей. По данным «Авито работы», самым высокооплачиваемым специалистом оказался водитель-дальнобойщик со средней зарплатой в 124 714 рублей в месяц. Второе место в топе занял сталевар (в среднем 114 630 рублей в месяц), третье — агент по недвижимости (111 343 рубля в месяц).