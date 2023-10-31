Трое россиян бежали от мобилизации и застряли в аэропорту Кореи. Как они уже год выживают там?

Трое сбежавших от мобилизации россиян более года живут в аэропорту Южной Кореи

Троим россиянам, бежавшим от мобилизации и прожившим год в аэропорту в Южной Корее, понадобилась гуманитарная помощь. Их положение назвали унижением человеческого достоинства, передает местное издание Yonhap.

Национальная комиссия по правам человека Кореи (NHRCK) рекомендовала властям страны обратить внимание на ситуацию с россиянами, которые уже более года проживают в терминале аэропорта Инчхон.

В комиссии отметили, что пребывание в терминале аэропорта в течение длительного периода времени может унижать человеческое достоинство и противоречить ценностям, предусмотренным конституцией в отношении еды, сна и медицинского обслуживания

NHRCK потребовала, чтобы министерство юстиции организовало гуманитарную помощь для россиян, а именно — отдельный зал ожидания за пределами аэропорта. Кроме того, комиссия предложила Минюсту в сотрудничестве со спикером Национального собрания подготовить регламент, гарантирующий гражданам питание, физические упражнения и медицинскую помощь.

Двоим из сбежавших россиян дали право на получение убежища

Россияне прибыли в аэропорт Инчхон в октябре 2022 года и сразу запросили убежище. Тем не менее министерство юстиции отклонило их ходатайства, заявив, что простое уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца.

Позже, в феврале, двоим из них все-таки удалось добиться желаемого после подачи иска на аннулирование решения Минюста. Южнокорейский суд предоставил им право подать заявление на получение статуса беженца и разрешил въезд в страну. Однако россияне по-прежнему продолжают жить в терминале аэропорта.

Фото: Heo Ran / Reuters

«Проживая месяцами в зале ожидания вылета в зоне беспошлинной торговли аэропорта, российские беженцы выживают за счет продуктов, предоставляемых министерством юстиции: на завтрак и ужин булочка и пакет сока, а на обед рис с курицей», — сообщила The Korean Times.

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Один из россиян, проживающий в аэропорту Инчхона с октября, дал интервью изданию The Korean Times. 24-летний житель Бурятии рассказал, что ему пришла повестка и в эту же ночь он решил бежать из страны. Поспешный отъезд Владимир Марактаев объяснил опасениями, что уже утром следующего дня за ним придут из военкомата.

Среди застрявших в авиагавани россиян оказался и житель Кабардино-Балкарии Джашар Хубиев, который сначала уехал на поезде в Казахстан, оставив дома жену и сына, а затем переправился в Южную Корею. «Я очень скучаю по жене и сыну, но пока не могу вернуться к ним. Надеюсь, Корея поможет мне остаться здесь хотя бы до тех пор, пока не закончится война», — сказал Хубиев.

Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

31-летний мужчина назвал себя счастливчиком, поскольку смог сбежать из России и избежать участи своих знакомых и друзей, отправившихся на СВО.

Известно, что среди пятерых застрявших в аэропорту россиян есть еще один уроженец Кабардино-Балкарии, один приехал из Улан-Удэ, а один из Красноярска. Они ожидают получения визы G-1, которая гарантирует временное пребывание в Корее до прохождения процедуры проверки на статус беженца.