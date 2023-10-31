Россиянин нашел на улице сову как у Гарри Поттера и не смог с ней расстаться

Якутский охотник нашел сову как у Гарри Поттера и не смог выпустить ее на волю

Охотник из Якутии нашел на улице полярную сову и не смог с ней расстаться, так как животное было сильно ослабшим. Об этом сообщает KP.RU.

Россиянин накормил птицу и несколько раз пытался выпустить ее на волю — оставлял ее далеко от деревни, но расстаться вновь не получилось: животное оставалось на том же самом месте.

Тогда мужчина понял, что причиной, которая не дает сове улететь от него, может оказаться болезнь, и отвез ее на обследование и реабилитацию. Оставит ли охотник себе после того, как животное вылечат, не уточняется. Пользователи социальных сетей отмечали, что сова похожа на Буклю — питомца главного героя серии книг Джоан Роулинг про Гарри Поттера.

Ранее другой житель Якутии спас найденного у трассы новорожденного лосенка.