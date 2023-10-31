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14:41, 31 октября 2023Ценности

Россиянкам с пышными формами перечислили необходимую одежду на зиму

Фото: Veronika Zelenina / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Ольга Ульянова перечислила россиянкам с пышными формами необходимую одежду на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалистка внесла в данный список джемперы, пиджаки и рубашки. В последнем случае лучше обращать внимание на модели из плотной ткани и с классическим воротником.

Кроме того, эксперт порекомендовала приобрести платье длины миди и юбку А-силуэта. По ее словам, такие предметы гардероба придадут образу элегантности, а разрезы на них — женственности и решительности.

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В свою очередь, визуально вытянуть талию, удлинить ноги и скорректировать область бедер помогут широкие брюки. Лучше всего для этого, по мнению Ульяновой, подойдут палаццо, которые можно сочетать с обувью на каблуке.

В заключение собеседница издания посоветовала пересмотреть в своем гардеробе верхнюю одежду. Так, она призвала избегать вариантов с накладными карманами на бедрах или меховыми воротниками, поскольку они могут придать дополнительный объем в проблемных зонах. В то же время Ульянова предложила присмотреться к пальто на запах с поясом и средней длины, кейпам и пончо.

В сентябре дизайнер Елена Мельник раскрыла полным россиянкам способы выглядеть стройнее с помощью одежды. В первую очередь специалистка посоветовала читательницам носить корректирующее нижнее белье, составлять многослойные и однотонные образы. При этом она призвала правильно расставлять акценты — например, слегка открыть зону декольте, щиколотки и руки до середины плеча.

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      Мария Винар
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