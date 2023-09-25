Полным россиянкам раскрыли способы выглядеть стройнее с помощью одежды

Дизайнер Елена Мельник призвала полных россиянок носить корректирующее белье

Дизайнер Елена Мельник раскрыла полным россиянкам способы выглядеть стройнее с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.

В первую очередь специалистка посоветовала читательницам носить корректирующее нижнее белье, составлять многослойные и однотонные образы. При этом она призвала правильно расставлять акценты— например, слегка открыть зону декольте, щиколотки и руки до середины плеча.

Кроме того, эксперт порекомендовала во время покупки одежды обращать внимание только на качественные ткани. «Чем дороже материал, из которого сшита вещь, тем лучше она сядет и тем эффектнее получится образ. Пусть лучше в гардеробе будет одна, но качественная вещь», — объяснила Мельник.

Помимо прочего, собеседница издания дала советы, как замаскировать выпирающий живот. По ее словам, вещи не должны быть облегающими и иметь декоративные детали. Также в них необходимо учитывать размеры принтов. «Если мы используем принт, то рисунок должен быть соизмерим с размером одежды: не слишком мелкий и не слишком большой», — уточнила Мельник и пояснила, что жакет, джемпер, рубашка, футболка или кардиган должны полностью прикрывать живот.

Ранее стилист Надя Иванова посоветовала полным россиянкам носить удлиненные пальто. По словам эксперта, данный предмет гардероба создает вертикальные линии, что помогает скрыть недостатки фигуры.

