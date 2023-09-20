Стилист посоветовала россиянкам с пышными формами одну подходящую вещь на осень

Стилист Надя Иванова посоветовала полным россиянкам удлиненное пальто на осень

Стилист Надя Иванова посоветовала полным россиянкам одну подходящую вещь на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

Речь идет об удлиненном пальто. По словам эксперта, данный предмет гардероба создает вертикальные линии, что помогает скрыть недостатки фигуры. «Это не должен быть бушлат, это не должно быть полупальто. Желательно, чтобы его длина была по колено или даже ниже», — пояснила Иванова и рекомендовала избегать округлых карманов и лацканов.

Кроме того, специалистка призвала читательниц с пышными формами обращать внимание на линию плеч, которая должна быть четко вычерченной, и цветовую гамму. «Холодные оттенки больше стройнят, а теплые могут добавлять объема. Это могут быть сливовый, темно-синий, бутылочно-зеленый», — уточнила собеседница издания.

В июле дизайнер одежды Артем Терентьев назвал россиянкам с пышными формами самую модную вещь. По мнению эксперта, в настоящем сезоне актуальны белые брюки с черными тонкими полосками.