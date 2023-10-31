Российская компания предложила путешественникам кешбэк до 20 процентов

ZONT Hotel Group представил программу лояльности с кешбэком до 20 процентов

Гостиничный оператор ZONT Hotel Group, объединяющий 20 отелей в России, Грузии и Болгарии, представил программу лояльности с кешбэком до 20 процентов со всех покупок в отелях и ресторанах сети, следует из поступившего «Ленте.ру» пресс-релиза.

Бонусная программа ZONT Hotel Club предлагает участникам шесть уровней статуса в зависимости от суммы совершенных в течение года покупок. Получаемые в виде кешбека бонусы можно потратить на оплату от 50 до 100 процентов суммы чека. Кроме того, участникам доступны особые условия бронирования, включая бесплатное повышение категории номеров, закрытые акции и спецпредложения.

«После регистрации и добавления электронной карты программы в свой смартфон участникам программы лояльности становится доступна информация о количестве накопленных баллов, а также история начислений и списаний», — сказано в сообщении.

ZONT Hotel Group — российская гостиничная компания, специализирующаяся на аренде отелей с гарантированным доходом собственников. В портфеле компании 20 отелей с общим фондом более 2,5 тысячи номеров.