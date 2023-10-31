Российские бойцы сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
Бойцы батальона «Крым» показали сбитый дрон ВСУ «Баба Яга»
Российские бойцы из батальона «Крым» сбили тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга». Видео показал военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.
Военный с позывным Мордвин показал двух бойцов, которые приземлили украинский беспилотник и помещенную в багажник автомобиля «Бабу Ягу». «Вот она, эта ляля. Такая огромная, что еле влезла в машину», — прокомментировал он.
Ранее Министерство обороны России продемонстрировало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Берестового в Донецкой народной республике (ДНР). В числе пораженных объектов значатся опорные пункты, укрытия и штурмовые группы.