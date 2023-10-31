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14:19, 31 октября 2023Россия

Российские системы ПВО перехватили восемь ракет Storm Shadow

Минобороны России сообщило о перехвате восьми ракет Storm Shadow
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, системы ПВО перехватили две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

За сутки системы ПВО также сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что их уничтожили в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области.

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Накануне Минобороны России сообщало, что около 13:00 ВСУ попытались атаковать Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. Все ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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