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14:19, 30 октября 2023Россия

Обломки ракеты Storm Shadow упали на территорию школы в Севастополе

Развожаев: обломки украинского снаряда упали на территорию школы в Севастополе

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Обломки украинского снаряда упали на территорию школы № 27 на Северной стороне Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

До этого Минобороны России сообщало, что около 13:00 Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. Все цели были уничтожены над территорией полуострова.

По словам Разваожаева, сейчас школьники находятся на каникулах, однако днем в здании образовательного учреждения находились дети, которые пришли на дополнительные занятия. Сразу после сигнала воздушной тревоги их отвели в убежище. Пострадавших нет.

Губернатор также сообщил, что из-за падения обломков в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор пострадал 57-летний мужчина. Он получил ранение голени средней тяжести.

Помимо этого, падение обломков зафиксировали во дворе на улице Мищенко. Также осколки снаряда попали в два дома в районе Хуторского проезда и на Качинском шоссе. Кроме того, фрагменты воздушных целей упали в районе пляжей Учкуевка и Мокроусова. Пострадавших нет.

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Ранее, утром 30 октября, Развожаев сообщил, что силы Черноморского флота России отразили атаку беспилотников ВСУ над акваторией Севастополя.

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      Константин Лысяков
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