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04:55, 30 октября 2023Россия

Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников

Губернатор Севастополя Развозжаев: над акваторией ЧФ России отбивает атаку БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Силы Черноморского флота России, по предварительным данным, отражают атаку беспилотников ВСУ над акваторией Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — указал он в сообщении.

24 октября Развозжаев сообщил, что в Севастополе средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили украинский беспилотный летательный аппарат. Так губернатор города прокомментировал сообщения о якобы произошедших «взрывах» и «ракетах» в Севастополе. По словам Михаила Развозжаева, военные довели информацию о том, что в акватории происходили штатные мероприятия, в том числе с использованием реактивных бомбометов.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили дрон-разведчик Вооруженных сил Украины. При этом накануне, 26 октября, украинский БПЛА фиксировал защиту зернового терминала.

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      Марина Совина
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