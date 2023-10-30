Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников

Губернатор Севастополя Развозжаев: над акваторией ЧФ России отбивает атаку БПЛА

Силы Черноморского флота России, по предварительным данным, отражают атаку беспилотников ВСУ над акваторией Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — указал он в сообщении.

24 октября Развозжаев сообщил, что в Севастополе средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили украинский беспилотный летательный аппарат. Так губернатор города прокомментировал сообщения о якобы произошедших «взрывах» и «ракетах» в Севастополе. По словам Михаила Развозжаева, военные довели информацию о том, что в акватории происходили штатные мероприятия, в том числе с использованием реактивных бомбометов.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили дрон-разведчик Вооруженных сил Украины. При этом накануне, 26 октября, украинский БПЛА фиксировал защиту зернового терминала.

