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15:26, 27 октября 2023Россия

В Севастополе сбили следивший за зерновым терминалом в порту дрон-разведчик ВСУ

Mash: в Севастополе сбили следивший за зерновым терминалом в порту беспилотник
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон-разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ), который следил за зерновым терминалом в порту Севастополя. Об этом пишет Mash в Telegram.

Изданию стало известно, что 26 октября украинский беспилотник фиксировал защиту зернового терминала. После работы системы ПВО обломки дрона нашли сотрудники порта. По их словам, взрывчатки на летательном аппарате не было, а из корпуса торчало множество проводов. Ранее подобные беспилотники в этом районе не фиксировали, утверждает канал.

Чтобы не допустить атаки дронов-камикадзе на зернохранилище, руководство гавани решило усилить меры безопасности, отмечается в посте.

Ранее, в ночь на 13 сентября, ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе десятью крылатыми ракетами. В результате на территории производства произошло возгорание. Жертвами удара стали два человека.

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