Минобороны сообщило о пресечении массовой атаки Крыма ракетами Storm Shadow

Силы ПВО пресекли попытку Киева атаковать ракетами Storm Shadow объекты в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВСУ попытались атаковать российскую территорию около 13:00 мск, уточнили в военном ведомстве. Целями были объекты на территории полуострова.

Все ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

29 октября Минобороны сообщило об уничтожении 36 украинских беспилотников в небе над Черным морем и западной частью Крыма. Все аппараты – беспилотники самолетного типа – были уничтожены.