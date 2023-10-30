Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 30 октября 2023Россия

Минобороны сообщило о пресечении массовой атаки Крыма ракетами Storm Shadow

Силы ПВО пресекли попытку Киева атаковать ракетами Storm Shadow объекты в Крыму

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВСУ попытались атаковать российскую территорию около 13:00 мск, уточнили в военном ведомстве. Целями были объекты на территории полуострова.

Все ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

29 октября Минобороны сообщило об уничтожении 36 украинских беспилотников в небе над Черным морем и западной частью Крыма. Все аппараты – беспилотники самолетного типа – были уничтожены.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Газе умерла самая известная заложница ХАМАС. Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир

      Мать отравившихся при пожаре малолетних детей признали невиновной

      Названо место проведения совещания Путина по событиям в Махачкале

      Решена загадка аномальной планеты LTT 9779 b

      Онколог перечислил помогающие обнаружить рак на ранней стадии исследования

      Число россиян с кредитами резко выросло

      Израильские танки покинули сектор Газа

      Стало известно об успешной российской контратаке у Работино

      Аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядков

      В эффективности российской Климатической доктрины усомнились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости