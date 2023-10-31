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10:19, 31 октября 2023Силовые структуры

Российского бизнесмена осудили на 11 лет за попытку вступить в легион ВСУ

Калининградского бизнесмена осудили на 11 лет за попытку вступить в легион ВСУ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы 60-летнего калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского за попытку вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Предприниматель будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить 400 тысяч рублей штрафа.

По данным следствия, в 2022 году Гальчевский отправил с почты запрос в посольства Украины в Израиле и в Польше с просьбой зачислить его в легион. Он планировал через Москву и Минск добраться до Вильнюса, но в октябре 2022 года мужчину задержали. Помимо этого осужденный распространял в социальной сети призывы к насилию над главами военных комиссариатов в России.

Ранее стало известно, что в Астраханской области ФСБ задержала двух иностранцев, находившихся в международном розыске.

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      Екатерина Кашурникова
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