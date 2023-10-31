ФСБ задержала находившихся в международном розыске иностранцев

ФСБ задержала на границе с Казахстаном двух иностранцев, находившихся в розыске

В Астраханской области ФСБ задержала двух иностранцев, находившихся в международном розыске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

По данным ведомства, одного из задержанных поймали на автомобильном пункте пропуска Караузек. Выяснилось, что он гражданин одной из республик Средней Азии, скрывающийся от правоохранителей. Его подозревают в расправе, краже и угрозах насилием. Второго мужчину разыскивают за взятки. Силовики передали иностранцев правоохранительным органам.

Ранее стало известно, что в Томске сотрудники ФСБ задержали российского хакера, который совершал атаки на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах силовых структур Украины. Мужчина оказывал содействие хакерским группировкам, координируемым силовыми структурами Украины. Его действия были направлены против безопасности России.