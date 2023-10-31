Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:57, 31 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала находившихся в международном розыске иностранцев

ФСБ задержала на границе с Казахстаном двух иностранцев, находившихся в розыске

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Астраханской области ФСБ задержала двух иностранцев, находившихся в международном розыске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

По данным ведомства, одного из задержанных поймали на автомобильном пункте пропуска Караузек. Выяснилось, что он гражданин одной из республик Средней Азии, скрывающийся от правоохранителей. Его подозревают в расправе, краже и угрозах насилием. Второго мужчину разыскивают за взятки. Силовики передали иностранцев правоохранительным органам.

Ранее стало известно, что в Томске сотрудники ФСБ задержали российского хакера, который совершал атаки на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах силовых структур Украины. Мужчина оказывал содействие хакерским группировкам, координируемым силовыми структурами Украины. Его действия были направлены против безопасности России.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана высказался о виновниках беспорядков фразой «получат по заслугам»

      ВСУ нанесли удар по территории российского региона

      Россиянин захотел занять три места в самолете, устроил скандал и попал в полицию

      Начштаба батальона «Скиф» раскрыл детали радиопереговоров ВСУ под Соледаром

      В Запорожской области заявили об утрате наступательного потенциала ВСУ

      Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться

      Россиянам назвали мешающие похудению продукты

      Месси прокомментировал получение восьмого «Золотого мяча»

      На юге России вновь пожаловались на проблемы с Telegram

      Гонконг резко увеличил импорт российского золота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости