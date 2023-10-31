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09:37, 31 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала хакера по обвинению в госизмене и помощи Украине

В Томске ФСБ задержала хакера, обвиняемого в госизмене и помощи Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Томске сотрудники ФСБ задержали российского хакера, который совершал атаки на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах силовых структур Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Кировский районный суд Томска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, мужчина оказывал содействие хакерским группировкам, координируемым силовыми структурами Украины. Его действия были направлены против безопасности России, уточнили в УФСБ по региону.

Ранее следователи ФСБ предъявили обвинение жителю Хабаровского края Александру Вечирко, который проходит обвиняемым по делу о государственной измене. По версии следствия, Вечирко финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) через криптовалюты. Это первое в России уголовного дела о спонсировании ВСУ через цифровые деньги.

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