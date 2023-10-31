Съемку Самойловой и Джигана в стиле «Игры престолов» подняли на смех в сети

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган снялись в образах персонажей сериала «Игра престолов», и их подняли на смех в сети. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) бизнесвумен.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала в длинном белом парике и платье аналогичного цвета. В свою очередь, музыкант примерил темно-коричневый парик с волнистыми прядями и распахнутый меховой наряд. «Хеллоуин-2023, часть два. Я не знаю, как он [Джиган] на это согласился. Кто угадал наши образы? Как вам преображение?» — указала в подписи Самойлова.

Пользователи сети оценили видео в комментариях. «У Джигана такое лицо, будто его и не спрашивали, хочет он быть питекантропом или нет», «Я одна сначала подумала, что он в образе первобытного человека?», «У Джигана лицо — "мне этот мир абсолютно понятен, я устал"», «Кто сделал ему прекрасный макияж роковой женщины?», «Если бы "Игру престолов" снимали в России», — заявили юзеры. При этом они предположили, что блогерша изображала Дейенерис Таргариен, а Джиган — Джона Сноу или Кхала Дрого.

Ранее в октябре Самойлова показала тело в откровенном виде и ответила на слухи о пластике. 35-летняя позировала в черном бикини, верх которого оформлен двумя вырезами. В публикации инфлюэнсерша рассказала, что 25 процентов ее подписчиков думают, что она прибегала к липофилингу, однако она опровергла данное предположение.