Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:24, 31 октября 2023Ценности

Съемку Самойловой и Джигана в стиле «Игры престолов» подняли на смех в сети

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган снялись в образах персонажей сериала «Игра престолов», и их подняли на смех в сети. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) бизнесвумен.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала в длинном белом парике и платье аналогичного цвета. В свою очередь, музыкант примерил темно-коричневый парик с волнистыми прядями и распахнутый меховой наряд. «Хеллоуин-2023, часть два. Я не знаю, как он [Джиган] на это согласился. Кто угадал наши образы? Как вам преображение?» — указала в подписи Самойлова.

Пользователи сети оценили видео в комментариях. «У Джигана такое лицо, будто его и не спрашивали, хочет он быть питекантропом или нет», «Я одна сначала подумала, что он в образе первобытного человека?», «У Джигана лицо — "мне этот мир абсолютно понятен, я устал"», «Кто сделал ему прекрасный макияж роковой женщины?», «Если бы "Игру престолов" снимали в России», — заявили юзеры. При этом они предположили, что блогерша изображала Дейенерис Таргариен, а Джиган — Джона Сноу или Кхала Дрого.

Ранее в октябре Самойлова показала тело в откровенном виде и ответила на слухи о пластике. 35-летняя позировала в черном бикини, верх которого оформлен двумя вырезами. В публикации инфлюэнсерша рассказала, что 25 процентов ее подписчиков думают, что она прибегала к липофилингу, однако она опровергла данное предположение.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана высказался о виновниках беспорядков фразой «получат по заслугам»

      Россиянин отгрыз ухо покупателю в «Пятерочке»

      Нюша снялась в кожаном бюстгальтере

      Израиль вступил в бой с боевиками ХАМАС в туннелях Газы

      Российская армия уничтожила три лодки ВСУ под Херсоном

      ВСУ нанесли удар по территории российского региона

      Россиянин захотел занять три места в самолете, устроил скандал и попал в полицию

      Начштаба батальона «Скиф» раскрыл детали радиопереговоров ВСУ под Соледаром

      В Запорожской области заявили об утрате наступательного потенциала ВСУ

      Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости