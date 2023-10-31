Самый дорогой тур в Дубай обошелся россиянам по цене автомобиля

РИА Новости: самые дорогие туры в октябре были куплены в Дубай и Сингапур

Россияне потратили на отдых в Дубае два миллиона рублей в октябре. Об этом и других самых дорогих турах РИА Новости рассказали в сервисе OneTwoTrip.

По данным источника, наиболее дорогостоящая путевка была куплена двумя россиянами более чем за 2,1 миллиона рублей. Турпакет включал в себя проживание в пятизвездочном отеле Дубая в течение 15 дней без питания. По данным портала Auto.ru, примерно за такую же цену в России можно приобрести автомобиль. Например, внедорожник Haval Jolion I стоит от 1,93 миллиона рублей.

21 день в отеле «пять звезд» в Сингапуре обошелся другим двум туристам в миллион рублей. На третьем месте — поездка россиянина в Лондон. Он провел в британской столице 23 дня, проживание в четырехзвездочной гостинице стоило 770 тысяч рублей.

Рейтинг дорогих иностранных путевок замыкают Мальдивы (девять дней с завтраками — 745 тысяч рублей) и Сейшелы (четыре дня в «пятерке» — 715 тысяч на троих).

Самая недешевая внутренняя путевка обошлась двум путешественникам в 675 тысяч рублей. Они 23 дня отдыхали в отеле «пять звезд» с трехразовым питанием в Санкт-Петербурге. Другая пара туристов заплатила 382 тысячи рублей за шесть дней в отеле «пять звезд» в Адлере, в пакет были включены только завтраки.

В топ-три дорогостоящих заказов в октябре также вошла поездка в Москву: четверо отдыхающих провели семь дней в «пятерке» за 336 тысяч рублей. На четвертом месте оказался отпуск в Лазаревском: семья с ребенком отдохнула в санатории с трехразовым питанием за 266 тысяч. А в 256 тысяч рублей россиянину обошелся двухнедельный отдых в Казани.

Ранее россиянам назвали лучшие направления для отдыха в новогодние праздники. В их числе Египет, Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла, Индия, Таиланд и Вьетнам.