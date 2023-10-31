Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:21, 31 октября 2023Путешествия

Самый дорогой тур в Дубай обошелся россиянам по цене автомобиля

РИА Новости: самые дорогие туры в октябре были куплены в Дубай и Сингапур

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Россияне потратили на отдых в Дубае два миллиона рублей в октябре. Об этом и других самых дорогих турах РИА Новости рассказали в сервисе OneTwoTrip.

По данным источника, наиболее дорогостоящая путевка была куплена двумя россиянами более чем за 2,1 миллиона рублей. Турпакет включал в себя проживание в пятизвездочном отеле Дубая в течение 15 дней без питания. По данным портала Auto.ru, примерно за такую же цену в России можно приобрести автомобиль. Например, внедорожник Haval Jolion I стоит от 1,93 миллиона рублей.

21 день в отеле «пять звезд» в Сингапуре обошелся другим двум туристам в миллион рублей. На третьем месте — поездка россиянина в Лондон. Он провел в британской столице 23 дня, проживание в четырехзвездочной гостинице стоило 770 тысяч рублей.

Материалы по теме:
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022

Рейтинг дорогих иностранных путевок замыкают Мальдивы (девять дней с завтраками — 745 тысяч рублей) и Сейшелы (четыре дня в «пятерке» — 715 тысяч на троих).

Самая недешевая внутренняя путевка обошлась двум путешественникам в 675 тысяч рублей. Они 23 дня отдыхали в отеле «пять звезд» с трехразовым питанием в Санкт-Петербурге. Другая пара туристов заплатила 382 тысячи рублей за шесть дней в отеле «пять звезд» в Адлере, в пакет были включены только завтраки.

В топ-три дорогостоящих заказов в октябре также вошла поездка в Москву: четверо отдыхающих провели семь дней в «пятерке» за 336 тысяч рублей. На четвертом месте оказался отпуск в Лазаревском: семья с ребенком отдохнула в санатории с трехразовым питанием за 266 тысяч. А в 256 тысяч рублей россиянину обошелся двухнедельный отдых в Казани.

Ранее россиянам назвали лучшие направления для отдыха в новогодние праздники. В их числе Египет, Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла, Индия, Таиланд и Вьетнам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко поставил перед Москвой вопрос о компенсациях за срыв запуска БелАЭС. Почему станцию не сдали в срок?

      45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

      Патрушев обвинил США в паразитировании на украинском конфликте

      ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Что известно о его работе на СБУ?

      Стало известно о росте стоимости концертов оставшихся в России артистов

      Артисты раскроют секретную часть работы

      Рак легкого и еще шесть болезней сразу научили находить нейросеть в Москве

      Россиянам назвали способы сэкономить на строительстве загородного дома

      Доктор Мясников назвал не соблюдаемый российскими медиками закон

      ВСУ в третий раз за день обстреляли российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости