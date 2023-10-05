Названы лучшие направления для отдыха в новогодние праздники

Турагент Мельник: дешевле всего на новогодних каникулах отдохнуть в Эмиратах

Заграничные туры на новогодние праздники стоит бронировать уже в октябре, так как ближе к датам вылета останется мало свободных отелей, и их цена вырастет в два-три раза, предупредил эксперт по туризму Николай Мельник. В беседе с «Лентой.ру» он назвал лучшие направления для отдыха в этот период.

Зарубежные направления

Со слов турагента, полетная программа сейчас достаточно широкая. Туроператоры предоставляют пакетные направления в Египет, Арабские Эмираты, Шри-Ланку, Кубу, Венесуэлу, Индию, Таиланд, Вьетнам.

Среди выездных туров в этом году наиболее бюджетными станут Египет и Арабские Эмираты, убежден собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что туры в эти страны будут сравнимыми по цене, однако в Египте туристов ожидает система «все включено», а в Эмиратах — отдых с завтраками или без питания. При этом в ОАЭ теплее.

«В Египте в конце декабря люди могут столкнуться с ветрами, и море все равно уже становится прохладным. Это продлится до марта. Температура 22-24 градуса на Новый год будет в Египте. Если туристы готовы плавать в бассейнах, которые подогреваются в лучшем случае, тогда, да, но, если туристы хотят купаться в море, тогда лучше выбирать регион Фуджейра в Эмиратах», — поделился эксперт.

Если прямо сейчас бронировать, то Эмираты на неделю на двоих начинаются минимум от 100 тысяч рублей, Египет — от 120 Николай Мельник эксперт по туризму

Отдых в России

В России наиболее популярен отдых в Красной Поляне. Востребованы и парк-отели в Московской области. Но удовольствие это не из дешевых. «Стоимость тура на Новый год будет в разы превышать стоимость выездного тура с авиабилетами», — отметил Мельник.

Бронированием российских отелей на новогодние каникулы он посоветовал заниматься уже с лета. А также предупредил, что многие из них селят гостей минимум на 3 ночи.

«Самый интересный момент. Если мы говорим про отели выездного туризма, Египет тот же самый, то, как правило, в цену уже включен новогодний ужин, какое-то шоу-представление, расширенное меню и так далее. Если мы говорим про российские отели, то здесь, как правило, идет дополнительная оплата за новогодний ужин. Оплата начинается от 10 тысяч рублей за человека и заканчивается 50 тысячами. Цена варьируется от уровня отеля и от расположения столика относительно сцены», — рассказал турагент.

Среди наиболее дешевых вариантов собеседник «Ленты.ру» выделил Калининград. Поездка туда в новогодние праздники будет стоить достаточно дешево из-за небольшой востребованности, однако нужно учитывать, что калининградские отели, как правило, не проводят новогоднюю программу.

«В Питер тоже едут многие посмотреть новогоднюю ночь, но отели тоже не предоставляют никакой программы. Приоритет отдают отелям, которые могут предоставить spa-комплексы либо крытые бассейны. Таких вариантов небольшое количество, но они есть. И определенную популярность сейчас начали набирать глэмпинги, подогреваемые отели-капсулы, но опять же если самый люксовый в обычное время стоит 8 тысяч, в новогоднюю ночь будет 28», — подытожил Мельник.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали самые бюджетные курорты с пляжным отдыхом осенью. Самый дешевый тур в Сочи в начале октября обойдется российским туристам в 39,8 тысячи рублей на двоих с перелетом.