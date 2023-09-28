Россиянам назвали курорты с самым дешевым пляжным отдыхом в октябре

АТОР: самый дешевый тур в Сочи в начале октября обойдется в 39,8 тысячи рублей

Самый дешевый тур в Сочи в начале октября обойдется российским туристам в 39,8 тысячи рублей на двоих с перелетом. Другие бюджетные курорты с пляжным отдыхом осенью назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, отдохнуть вдвоем в Абхазии в начале октября получится примерно за 44,9 тысячи рублей, что на 12 процентов дешевле, чем во второй половине сентября.

Кроме того, самый дешевый десятидневный тур на двоих в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в указанный период стоит от 121 тысячи рублей. Эта цена включает размещение в трехзвездочном отеле с завтраками.

Известно, что за отдых на двоих по системе «все включено» в Египте придется заплатить чуть больше — от 124 тысяч рублей, а в Турции примерно столько же — от 121 тысячи рублей. Среди других доступных направлений в начале октября, по данным АТОР, — Индия (Гоа), Бахрейн и Таиланд.

Ранее россиянам перечислили бюджетные направления для отдыха зимой. В выездном туризме зимой хитом будет Турция, которая в течение последних трех лет становится всесезонным направлением.