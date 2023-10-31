Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:12, 31 октября 2023Мир

В Германии рассказали о провале Бербок

Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за заочных обвинений
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений. Об этом для Spiegel написал Кристоф Шульт.

По словам журналиста, эмир Катара очень рассердился, узнав, что сказала Бербок о нем в эфире немецкого телеканала ZDF. В преддверии встречи она также уточняла, что одной из ключевых тем ее переговоров с эмиром Катара станут «требования об отказе от спонсирования терроризма».

Материалы по теме:
«Советский Союз вернул себе империю» Как мир делил Европу после Второй мировой войны
«Советский Союз вернул себе империю»Как мир делил Европу после Второй мировой войны
17 октября 2021
«Земля, одержимая демонами» Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
«Земля, одержимая демонами»Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
24 октября 2021

«Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», — отметила глава МИД Германии.

В публикации отмечается, что подобные заявления со стороны «зеленой дипломатки» могли стать причиной отмены встречи. Однако эмир Катара все же согласился провести переговоры с министром в Берлине. «Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю», — заключил Шульт.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер указал Бербок на ошибку в отношении к России и президенту страны Владимиру Путину. В частности, Шредер посоветовал министру выбирать слова, высказываясь о стране и ее лидере.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В бундестаге подняли вопрос об атаке Крыма немецкими беспилотниками

      Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2024 году

      Девушка узнала секрет подружки невесты и отменила ее приглашение на свадьбу

      Администрация Байдена раскритиковала республиканцев из-за Украины и Израиля

      Китай заявил о намерении придерживаться правильного развития ситуации на Украине

      Раненый солдат нацбата ВСУ предрек исчезновение Украины

      В Германии рассказали о провале Бербок

      Антонов заявил о попытках Вашингтона подорвать конституционный строй в России

      Американских политиков призвали раскрыть правду про Зеленского

      Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости