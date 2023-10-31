Селену Гомес раскритиковали за отказ высказываться об Израиле и Палестине

Селену Гомес подвергли критике за отказ высказываться об Израиле и Палестине

Американскую певицу и актрису Селену Гомес подвергли критике из-за отказа артистки высказываться по поводу военного конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает Firstpost.

На протяжении нескольких дней поклонники исполнительницы требовали от нее заявления по поводу военного конфликта и артистка решила прервать молчание.

«Я взяла перерыв в ведении социальных сетей, потому что мое сердце разрывается, когда я вижу ужас, ненависть, насилие и террор, которые происходят в мире», — написала Гомес в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка также отметила, что испытывает сожалению по поводу того, что ее словами никогда не будут довольны все, а также подчеркнула, что не может повлиять на разрешение конфликта: «Я бы хотела изменить мир, но мой пост не поможет».

Именно эта фраза и разозлила пользователей, которые напомнили певице о том, что она является одним из самых популярных людей в сети, а количество ее подписчиков составляет 430 миллионов человек.

«Ты так много выступала за доброту и все остальное, а когда речь зашла о таких событиях, твой пост вдруг стал неспособным помочь. У тебя есть огромное влияние, сила и голос, чтобы распространить правильное послание для миллионов людей, но ты выбираешь этого не делать», «Значит, ваша публикация для своих 400 с лишним миллионов [подписчиков] ничего не изменит?!», «Всем плевать, что то, что ты делаешь, не изменит мир. Та могла бы распространить действительно важную информацию среди тех, кто тебя читает», — написали пользователи сети.

Ранее семья рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) подверглась критике и проклятьям из-за того, что артист публично поддержал Израиль в военном конфликте.