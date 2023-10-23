В сторону Джигана и его семьи посыпались проклятья из-за его поддержки Израиля

Джигана и его семью начали проклинать из-за его публичной поддержки Израиля

Семья рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) подверглась критике и проклятьям из-за того, что артист публично поддержал Израиль в военном конфликте в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист сделал репост публикации израильской актрисы Галь Гадот со звездой Давида, в которой она поддерживала родную страну. После этого рэпер опубликовал пост, в котором поздравил свою девятилетнюю дочь Лею с днем рождения. Тогда семья исполнителя и начала получать угрозы в комментариях.

Некоторые пользователи пожелали детям Джигана той же судьбы и мук, что и у пострадавших жителей Палестины, а также начали проклинать семью рэпера и его самого.

«Чтобы это было ваше последнее празднование», «Вас уже ничего не спасет», «Чтобы ты испытал то же самое за своих детей», «Пусть вас накажет Всевышний всей своей силой и мощью», — написали пользователи соцсети в комментариях под фотографией Джигана с его семьей.

Ранее стало известно, как мировые звезды реагируют на войну Израиля и ХАМАС.

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Каждая сторона потеряла сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет.