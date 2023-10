Портман в ужасе, Мадонна молится, а порнозвезда за Палестину. Как мировые звезды реагируют на войну Израиля и ХАМАС?

Мадонна, Натали Портман, Кэти Перри поддержали Израиль в войне с ХАМАС

После начала военных действий между Израилем и движением ХАМАС многие мировые знаменитости высказались по поводу ситуации в стране. Голливудские актеры и популярные исполнители выразили поддержку народу Израиля. Американская певица Мадонна заявила, что конфликты не могут быть решены насилием, а актриса Натали Портман рассказала о похищенных женщинах и детях.

Конфликт между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Каждая сторона потеряла сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет. При этом многие российские звезды оказались в эпицентре военных действий в Израиле.

Мадонна назвала ситуацию в Израиле катастрофой

В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) артистка назвала произошедшее катастрофой, а также заявила, что молится за жителей государства, которые страдают сейчас и пострадают в будущем.

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Представьте, если бы это происходило с вами. Это непостижимо. Конфликты никогда не могут быть разрешены насилием. К сожалению, человечество не понимает этой вселенской истины. Мы живем в мире, опустошенном ненавистью Мадонна певица

Натали Портман призналась, что в ужасе от «варварских действий»

Фото: Sven Hoppe / picture alliance / Getty Images

Американская актриса Натали Портман тоже не смогла пройти мимо произошедшего. В своем блоге звезда фильма «Черный лебедь» подчеркнула, что молится за всех пострадавших и пребывает в ужасе от «варварских действий».

«Мое сердце разрывается за народ Израиля. Детей, женщин и стариков похищали из собственных домов», — отреагировала артистка.

Звезда «Чудо-женщины» призвала поддержать Израиль

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images

Израильская актриса и звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот рассказала о жертвах конфликта, а также о десятках женщин, детей и стариков, которые удерживаются в качестве заложников палестинской военной группировкой ХАМАС. Она также заявила о полутора тысячах раненых и отметила, что бои продолжаются.

Я поддерживаю Израиль, и вы тоже должны это делать. Мир не может сидеть сложа руки, когда происходят эти ужасающие террористические акты! Галь Гадот актриса

Кэти Перри опубликовала заявление ЮНИСЕФ

Американская певица Кэти Перри тоже не смогла молчать и опубликовала в своем блоге заявление исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. В сообщении подчеркивалось: «Больше всего детям Израиля и Палестины необходимо долгосрочное политическое решение кризиса, чтобы они могли расти в мире и без тени насилия».

Фото: Chris Jackson / Getty Images

Фронтмен группы U2 посвятил песню жертвам фестиваля в Израиле

Фронтмен группы U2 Боно во время концерта коллектива в Лас-Вегасе посвятил песню Pride (In the Name of Love) жертвам атаки ХАМАС, которые находились на музыкальном фестивале на юге Израиля во время начала боевых действий, передает The Guardian.

«В свете того, что произошло в Израиле и Газе, песня о ненасилии кажется несколько нелепой, даже смехотворной, но наши молитвы всегда были за мир и ненасилие. Вы знаете, куда направлены наши сердца и гнев. Пойте вместе с нами и прекрасными детьми на том музыкальном фестивале», — подчеркнул лидер рок-группы.

Бывшая порнозвезда решила поддержать Палестину

Бывшая порноактриса ливанского происхождения Миа Халифа заявила, что поддерживает Палестину.

«Если вы взглянули на ситуацию в Палестине и не приняли сторону палестинцев, тогда вы на неверной стороне — на стороне апартеида, и в свое время история это покажет», — заявила экс-порнозвезда в одном из своих постов. В другой публикации она призвала «освободить Палестину».

Примечательно, что американские супермодели палестино-голландского происхождения Джиджи и Белла Хадид, которые ранее публично выступали в поддержку в Палестины, сейчас не комментируют военный конфликт. Их отец, бизнесмен Мохамед Хадид, в свою очередь, встал на сторону палестинцев.

«Это так просто. Стирание палестинцев с карты ООН — это организованное высокомерие… Это позорно», — цитирует The Messenger слова отца моделей.