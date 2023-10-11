Палестинская модель Джиджи Хадид высказалась об атаках ХАМАС на Израиль

Модель Джиджи Хадид осудила терроризирование мирных жителей на фоне атак ХАМАС

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид высказалась по поводу атак ХАМАС на приграничные с сектором Газа территории Израиля. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала послание, в котором осудила терроризирование мирных жителей. «Мои мысли со всеми, кто пострадал в этой ужасающей трагедии. Невинные жизни отбираются из-за конфликта, многие из них — дети. Подобное терроризирование не соответствует движению "Свободная Палестина" и не приносит ему никакой пользы», — уточнила она.

В то же время манекенщица добавила, что сочувствует палестинцам, которые годами живут в условиях оккупации. «Я горюю из-за палестинской борьбы каждый день. Но я также чувствую ответственность перед своими еврейскими друзьями и хочу прояснить: и хотя у меня есть надежды и мечты в отношении палестинцев, ни одно из них не включает в себя поступки, которые могли бы принести вред еврейскому народу», — говорится в заявлении.

Происходящее только подпитывает болезненный, продолжающийся десятилетиями цикл возмездия, жертвой которого не заслуживает быть ни одно невинное гражданское лицо, будь то палестинец или израильтянин. Все это только помогает увековечить ложную идею о том, что быть пропалестинским значить быть антисемитским Джиджи Хадид модель

В заключение Хадид напомнила, что любой житель, независимо от его национальности, этнической принадлежности, места рождения и вероисповедания, заслуживает обладать базовыми правами человека. «Я знаю, что моих слов никогда не будет достаточно и они никогда не залечат глубокие раны многих людей, но я всегда молюсь за безопасность невинных жизней», — закончила она.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. «В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.